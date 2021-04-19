В Кургане три человека стали жертвами автомобильной аварии

Три человека погибли в результате опрокидывания машины в городе Курган. Еще один человек пострадал в ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ГИБДД УМВД России по региону.

Автомобильная авария случилась на трассе Курган-Куртамыш в Кургане.

«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении по автодороге Курган-Куртамыш со стороны Кургана допустил его опрокидывание», — уточнили в ведомстве.

Два пассажира скончались на месте ДТП, а водитель умер в больнице. Пассажирка, также получившая травмы в аварии, отказалась от госпитализации.

Причину дорожного инцидента устанавливают полицейские, начата проверка.

Ранее два человека погибли в ДТП с участием ехавшей на автопилоте Tesla. Согласно предварительным данным полиции, этой машиной никто не управлял, она ехала в режиме автопилота. Сейчас расследование инцидента не завершено.