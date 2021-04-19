Разбившиеся насмерть в ДТП под Ростовом подростки были пьяны

Подростки, которые разбились в аварии в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны. Об этом заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В настоящий момент выясняется, где несовершеннолетние могли купить спиртное. В воскресенье, 18 апреля, автомобиль Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. В иномарке находились шесть подростков от 13 до 15 лет. Пять из них погибли, один пострадавший был доставлен в больницу.

По данным источника, незадолго до трагедии молодые люди праздновали день рождения одного из членов компании.

«Они пили, после этого сели в машину», — уточнил собеседник.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее было установлено, что за рулем был молодой человек 2007 года рождения. Водитель погиб на месте, единственный выживший пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии.