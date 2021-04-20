Маск потерял $5 млрд из-за новостей об аварии Tesla

Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск потерял свыше пяти млрд. долларов после снижения цены акций Tesla. Это связано с новостями об аварии с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов.

В результате состояние Маска теперь составляет 174,6 млрд. долларов. Предприниматель находится на третьем месте в рейтинге богатейших людей мира. В понедельник, 19 апреля, акции компании Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара.

Причиной послужила информация об аварии с участием электрокара Tesla. В ДТП погибли два человека. Дорожная авария случилась в Техасе.

Согласно предварительным данным, машина ехала на большой скорости и не успела войти в поворот, из-за чего съехала с дороги и врезалась в дерево. Один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, второй сидел сзади.

В настоящий момент точно неизвестно, была ли в момент аварии включена новая функция полного автопилота.

Ранее Илон Маск провозгласил себя «императором Марса».