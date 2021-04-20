Рейд по проверке тонированных машин организуют в Москве

Столичная ГИБДД начала рейд против тонированных машин после того, как за три месяца инспекторы выявили более 27 тыс. авто с нарушением правил тонировки. Об этом сообщается на официальном сайте московского ведомства.

«С 19 по 28 апреля на территории города Москвы проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», — заявили в пресс-службе.

По информации Госавтоинспекции, свыше 300 водителей привлекли к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ – «За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Речь о тех случаях, когда водители отказывались устранить нарушение по требованию сотрудника ДПС.

В первый день рейда к ответственности привлекли более 2,4 тыс. водителей, выдано свыше 1,7 требований об устранении причин правонарушения. Как выяснилось, в отношении 25 человек были составлены административные материалы по статье о невыполнении требований полицейских.

Ранее сообщалось, что штраф за резину не по сезону могут ввести с 1 июня.