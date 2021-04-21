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Генеральный директор ПАО &laquo;Аэрофлот&raquo; Виталий Савельев Генеральный директор ПАО &laquo;Аэрофлот&raquo; Виталий Савельев

Минтранс: продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет сделано до 2024 года

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что федеральная трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань будет продлена до Екатеринбурга в срок, до 2024 года, передает ТАСС.

«Поручение президента России по продлению трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга исполняется. Все работы должны быть завершены в 2024 году», — подтвердил Савельев.

Работы по этой магистрали находятся у Минтранса в приоритете из-за большого макроэкономического эффекта.

«Трасса М-12 разгрузит дорогу М-7 «Волга», сократит число ДТП в коридоре Москва — Казань, повысит безопасность движения, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России, обеспечит значительный макроэкономический эффект», — считает глава Минтранса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил продлить трассу «Москва – Казань» до Екатеринбурга за три года.

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