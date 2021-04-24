На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли два человека и шестеро пострадали

В Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали два человека, еще шестеро пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Как стало известно, инцидент произошел в в 11.00 на 73-м км дороги Краснодар — Верхнебаканский.

«Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Газель», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии два пассажира легковой машины погибли, ее водитель и пять пассажиров автобуса «Газель» получили телесные повреждения.

Микроавтобус ехал по маршруту Абинск — Холмская, в момент ДТП в нем находились восемь человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Как рассказали агентству в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что несовершеннолетних в числе пострадавших и погибших нет.

Ранее в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми.

До этого автобус врезался в опору линии электропередач в Ижевске.