КС России разрешил суммировать сроки лишения прав за пьяное вождение

Конституционный суд (КС) признал законным полное сложение сроков лишения водительских прав за систематические грубые нарушения ПДД, в том числе управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Как отмечается, по решению суда водители регулярно лишаются удостоверений на срок 20-30 лет, и при этом сроки могут быть длиннее. Ранее Железнодорожный суд Рязани усомнился в законности такой нормы, обратившись в КС для проверки соответствия норм КоАП Конституции

Согласно ч. 3 ст. 32.7 Кодекса, каждое последующее лишение водительских прав суммируется с предыдущим. Рязанский суд указал, что совокупный срок лишения свободы в России составляет не более 35 лет. При этом для водителей нет ограничения такой нормы.

КС отметил, что сравнение Уголовного кодекса и КоАП в данном случае является некорректным. В высшей судебной инстанции жалобу принять отказались. В причинах отказа указывалось, что ограничения на суммирование сроков лишения прав отсутствуют.