Пробки в Москве достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По прогнозу, ситуация на дорогах улучшится к 21.00 мск.

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и Третьему транспортному кольцу.

С 19:00 станции московского метрополитена «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

В четверг, 29 апреля, на Красной площади пройдет первая репетиция парада Победы, из-за этого перекрыты часть улиц на севере, северо-западе и в центре Москвы.