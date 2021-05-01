Полицейский пострадал при погоне со стрельбой за нарушившей ПДД машиной в Москве

Сотрудник полиции пострадал во время погони за нарушившей правила дорожного движения машиной на западе Москвы, в ходе задержания было применено табельное огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что водитель автомобиля игнорировал требования полицейских остановиться. В связи с этим и началась погоня за машиной.

В дальнейшем сведения о нарушителе были переданы другим нарядам, находившимся на пути патрулирования.

«Сотрудники автоэкипажа ППС также приняли меры к задержанию нарушителей, полицейский вышел из своей машины, но водитель-нарушитель требование остановиться проигнорировал, совершил наезд на сотрудника полиции, предварительно причинив ему телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, водитель иномарки представлял реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, из-за этого против него было применено табельное огнестрельное оружие.

Машину удалось остановить на пересечении улицы Лобачевского и Коштоянца. Нарушитель при задержании оказывал сопротивление. От выстрелов никто не пострадал.