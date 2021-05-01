Появилось видео ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В сети распространилось видео, на котором запечатлено дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом в Ставропольском крае, в результате трагедии погибли пять спортсменок из детской баскетбольной команды Волгограда. Ролик размещен в Telegram-канале Life Shot.

Как сообщает СМИ, спортивная школа олимпийского резерва №2 не уведомила о поездке 15 баскетболисток на соревнования в Черкесск, соответствующую заявку в ГИБДД от учреждения не получали.

Поездка была организована на средства родителей девочек. Отмечается, что соревнования, на которые направлялись спортсменки, не были обязательными.

При обысках в школе следователи нашли подписанный приказ, в котором указано, что дети могут ездить на соревнования только на поезде. Также был найден второй документ, разрешающий поездку на автобусах, но он не подписан.

Водитель микроавтобуса согласился отвезти спортсменок в Черкесск за 25 тыс. руб., мужчина является дядя одной из погибших девочек, передает Life.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.

Ранее сообщалось, что три девочки, пострадавшие в ДТП в Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одна девочка находится на амбулаторном лечении.