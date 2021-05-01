Автоэксперт прокомментировал увеличение штрафа за нарушение ПДД на переездах

Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поддержал увеличение в России в несколько раз штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) при переезде железнодорожных путей. Об этом сообщает RT.

Специалист отметил, что не поддерживает чрезмерно строгих наказаний, но в случае с железнодорожными переездами, по его словам, в стране часто происходит «такая вакханалия, что давно пора наводить здесь порядок».

«Нынешняя 1 тыс. рублей — это не штраф. Введение штрафа в 5 тыс. рублей — это совершенно правильно», — подчеркнул Кадаков.

Он также добавил, что следует наказывать за нарушение в непосредственной близости от железнодорожного переезда.

«Поскольку у нас на эту единственную полосу, как правило, через переезд в каждом направлении люди едут с двух полос, с трех, с обочины, со встречки, вот за это тоже нужно жестоко наказывать, я считаю, и наводить порядок», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в силу вступают поправки в КоАП, которые увеличивают максимально возможный штраф за нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах с одной до пяти тыс. руб.