Стали известны подробности ДТП на Ставрополье

Водитель грузового автомобиля, попавшего накануне в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, не смог справиться с управлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это «девятка». Он же ударился в колесо, там все вывернуло — и грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться», — сказал он.

По словам мужчины, в момент столкновения у него не оставалось времени на маневр.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.

Ранее сообщалось, что три девочки, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одна девочка находится на амбулаторном лечении.