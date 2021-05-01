Автомобильный номер продали более чем за $10 млн в Дубае

В Объединенных Арабских Эмиратах регистрационный знак на автомобиль ушел с молотка за 38 млн дирхамов (более $10 млн), сообщает ТАСС.

Известно, что номер состоит из двух букв и одной цифры. Имя покупателя, который стал хозяином номера AA9, не сообщается. Также на благотворительном аукционе были разыграны автомобильные номера U31, T38 и E51. Собранные средства пойдут в фонд по раздаче еды малоимущим.

Среди участников аукциона был премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Вырученная сумма стала новым мировым рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, тогда номер состоящий из двух символов — D5 — был продан почти за $9 млн.

Ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появилась первая женщина-автомеханик. Ею стала Худа аль-Матруши из города Шарджи.