Россиянам рассказали, когда поменяются правила продажи подержанных авто

В Минцифры рассказали, как изменятся правила порядка покупки и продажи подержанных машин в России. Об этом сообщает портал Autonews.

Ранее заявлялось, что сервис купли-продажи подержанных машин через портал Госуслуг, где можно подписать документы электронной подписью и направить их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате, заработает с 1 мая. Тем не менее данный сервис еще не начал работать.

Как объяснили в министерстве, запуск проекта оформления договоров онлайн пока перенесут. Ожидается, что он начнет работать во втором полугодии 2021 года.

«Позднее россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала Госуслуг, например, договора купли-продажи авто и совершать другие действия», — пояснили в ведомстве.

В рамках данного сервиса соотечественники смогут заключить и расторгнуть договор купли-продажи машин. На сайте людям будет доступна история и комплектация продающегося авто. После того, как сделка пройдет, информация автоматически поступит в ГИБДД. Таким образом получится сократить время и упросить процедуру продажи машины.

Ранее автокомпании подсчитали потери в России.