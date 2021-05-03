В Челябинской области выявили пьяного водителя скорой помощи

В Челябинской области водитель скорой помощи находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
Автомобиль скорой помощи остановили для проверки документов в Нагайбакском районе.
«Во время проверки у сотрудников ГИБДД вызвало сомнение состояние водителя, ему было предложено пройти освидетельствование», — рассказали в ведомстве.
В ходе освидетельствования было установлено, что мужчина 1977 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель был привлечен к административной ответственности, теперь ему грозит наказание в виде лишения прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге.