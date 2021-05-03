Под Екатеринбургом загорелась взрывоопасная фура

На 14-м километре дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом столкнулись три грузовика, после чего они загорелись. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Об аварии стало известно в 18.35 (16.35 мск).

«По прибытию пожарных подразделений обнаружено, что при ДТП трех грузовых автомобилей произошло последующее возгорание фур. Одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19.02 (17.02 мск) с расстояния в 100 метров потушили фуру с пудрой. После этого гореть продолжили фура и молоковоз на площади в 50 квадратных метров. Огонь локализовали в 19.30 (17.30 мск). В настоящий момент восемь единиц техники и 23 человека работают на месте. Взрыв удалось предотвратить.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль Porshe въехал в здание гаража на территории исправительной колонии №2. Отмечается, что автомобиль повредил декоративное ограждение гаража.