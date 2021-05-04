«Ъ»: правительство обсуждает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным газеты, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов выступил инициатором обсуждения данной темы.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — сообщил Лискутов.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД выступает против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Глава ведомства отметил, что в новой редакции КоАП порог и величина штрафа останутся прежними. Колокольцев добавил, что на безопасность дорожного движения в большей степени влияет обустройство автомагистралей.