Дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют почти за 600 млн рублей

Дорогу Углич-Рыбинск под Ярославлем, которая привела к резонансу в сети, намерены отремонтировать в 2021 году. На ремонт потребуется почти 600 миллионов рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее на YouTube разместили ролик, показывающий состояние магистрали. На кадрах можно было увидеть, что дорожному полотну требуется ремонт. Участок состоял из ям и многочисленных заплаток. Для того чтобы водителям не повредить подвеску машины, им приходилось выезжать на обочину.

«В Ярославской области в рамках нацпроекта начали ремонтировать трассу Сергиев Посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец. В порядок приведут 22,5 километра автодороги в четырех районах региона: Мышкинском, Угличском, Рыбинском и Пошехонском», — добавили представители правительства.

В общей сложности на восстановительные работы уйдет 585,5 млн руб.

Планируется, что на дороге, востребованной среди туристов, уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, а также обустроят автобусные остановки. Закончить проект предполагается к концу сентября.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья выделят 14 млрд рублей на ремонт региональных и муниципальных дорог.