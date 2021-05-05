Водителя микроавтобуса поместили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье

Суд отправил под домашний арест водителя микроавтобуса, везшего детскую баскетбольную команду и попавшего в аварию на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС.

Водителя освободили из-под стражи в зале суда.

«Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста <...> до 30 июня 2021 года», — объявил судья.

Авария произошла 30 апреля на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь. Там столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу. Дети были учениками волгоградской школы олимпийского резерва №2.

В результате происшествия пять человек погибли, девятерых госпитализировали. Согласно последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву. Заведено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье спортсменками.