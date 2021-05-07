Названы восемь неочевидных штрафов для автомобилистов

Российских водителей предупредили о восьми неочевидных штрафах. Об этом пишет Autonews.

В первую очередь штраф можно получить из-за отсутствия зеркала заднего вида. Согласно статье 12.5 КоАП, при подобной неисправности эксплуатация транспортного средства запрещена.

«Если автомобилиста за рулем такой машины остановит инспектор ГИБДД, за это выпишут штраф в размере 500 рублей, а продолжать движение на автомобиле будет нельзя вплоть до устранения проблемы», — отмечается в публикации.

Также под статью 12.5 КоАП попадает установка без разрешения спойлеров, фаркопов, багажника и другого оборудования, изначально не предусмотренного конструкцией, и большая трещина на лобовом стекле. С трещинами более 10 см в районе площади, которую покрывает «дворник» со стороны водителя ездить запрещено.

500 руб. придется отдать из-за стоянки с нарушением парковочной разметки. За парковку под знаком «Парковка только для резидентов» автомобилистам из других районов грозит штраф в 2,5 тыс. руб.

Кроме того, запрещено оставлять машину на закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. Эти места должны быть свободными, чтобы оставлять открытым обзор для проезжающих мимо автомобилистов. За подобную парковку предусмотрен штраф 2 тыс. руб., а в Москве и Петербурге — 3 тыс. руб.

Остановка на островке безопасности также считается нарушением. Остановка на «островке» возможна только в случае крайней необходимости: если остановка в другом месте создаст большую угрозу. Нарушитель этого правила обойдется предупреждением либо штрафом в 500 руб.

Парковка без номеров в столице может обернуться поиском автомобиля на штрафстоянке. Администрируют это нарушение структурные подразделения департамента транспорта Москвы.