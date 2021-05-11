Названа причина ДТП с автобусом в Курганской области

В управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Курганской области заявили, что причиной ДТП с микроавтобусом стал выезд кроссовера Audi Q7 на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Водитель на автомобиле Audi Q7 осуществлял движение по автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган со стороны областного центра в сторону Екатеринбурга. В автомобиле находился еще один пассажир — женщина», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в это время из города Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту Шадринск — Исетское — Тюмень. По предварительной информации, на 229-м километре внедорожник выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек, еще пять получили повреждения. Всего в микроавтобусе находилось восемь человек.