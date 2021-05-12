«Ъ»: автошколы выступили против усиления контроля со стороны ГИБДД

Эксперты группы «Безопасность дорожного движения», работающие при аналитическом центре российского правительства, выступили против законопроекта о дополнительных проверках автошкол со стороны ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Против инициативы, предоставляющей Госавтоинспекции проверять автошколы вместе с Рособрнадзором, выступили глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

По мнению Зайцевой, принятие законопроекта приведет к дублированию функций ведомств и «двойному административному прессу».

Близкий к разработке проекта источник пояснил изданию, что инициатива направлена на сохранение действовавшей ранее системы контроля, так как с 1 января текущего года было отменено правило, по которому заключения ГИБДД были обязательными для получения лицензии автошколы.

При этом МВД не сможет проигнорировать позицию рабочей группы «Безопасность дорожного движения», в законопроект должны быть внесены поправки, сообщил сопредседатель группы Евгений Литвин.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу предоставить кабмину свою позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.