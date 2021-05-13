Сына миллионера приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП

Суд приговорил сына миллионера Сергея Калиберды Виталия к 8 годам и 3 месяцам колонии за ДТП в Подмосковье, в котором погибла молодая пара. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Виталий Калиберда осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

В сообщении сказано, что суд назначил Калиберде наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Как установил суд, 6 ноября 2020 года обвиняемый на автомобиле Cadillac нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Калиберда скрылся после совершения преступления. Потерпевшие скончались на месте происшествия.