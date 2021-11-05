Половина россиян довольна состоянием дорог в своих городах — об этом говорится в совместном исследовании «Ингосстраха» с Финансовым университетом при правительстве России, сообщает газета «Известия».

«Работой общественного транспорта удовлетворены 72%, а дорожной полиции — 79%. Высокая вероятность попасть в пробку, по мнению жителей, ожидает в 67% городов, а попасть в ДТП — в 18%», — указано в исследовании.

Анализ дорожной ситуации был проведен в крупных городах с населением не менее 250 тыс. человек.

Лучшие, по мнению жителей городов, дороги — в Грозном, Белгороде, Саранске, Якутске, Магнитогорске, Владикавказе, Набережных Челнах, Калуге, Махачкале и Нижневартовске.

Хуже всего дороги в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.

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