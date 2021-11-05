Сенатор Рукавишникова считает, что новый КоАП исключит штрафы для невиновных водителей

Сенатор, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова считает, что новый КоАП исключит штрафы для невиновных водителей, передает РИА «Новости».

«В проект нового КоАП заложен очень важный момент – единые требования к дорожным камерам и программному обеспечению по видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их должно будет определить правительство России. Отсутствие единых требований влечет многочисленные нарушения прав водителей транспортных средств», — заявила Рукавишникова.

Сенатор указала на то, что в некоторых регионах России, из-за некорректной работы камер десятки тысяч водителей были вынуждены вести обжалование правонарушений, которые они не совершали.

«Главная проблема – нечеткий снимок с некачественной видеокамеры не позволяет со стопроцентной уверенностью определить номер автомобиля. Это, например, приводит к тому, что штрафы за нарушения скоростного режима приходят с видеокамер, расположенных на тех трассах, по которым данный автомобиль в указанные дату и время не проезжал. Это водителю и приходится доказывать в суде», — пояснила Рукавишникова.

Ранее в Мосгордуме предложили штрафовать за превышение скорости на 5 км/ч.