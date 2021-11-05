Назван самый популярный автомобиль в России

С августа этого года бестселлером на российском авторынке остается Lada Vesta, сообщило агентство «Автостат».

В октябре было реализовано 10,3 тыс. автомобилей семейства Lada Vesta. Другие две модели, которые входят в тройку лидеров авторынка в 2021 году, в октябре покупали не столь активно: продажи Lada Granta составили 7,3 тыс. ед., Kia Rio — 7 тыс. ед. Бестселлеры Hyundai, модели Solaris и Creta, были реализованы в меньшем количестве — 5,3 тыс. и 5 тыс. ед. соответственно.

Звание лидера Lada Vesta сохраняет третий месяц подряд. Это во многом связано с дефицитом полупроводников, который сказывается на темпах производства самого доступного автомобиля «АвтоВАЗа» — Lada Granta.

По итогам 10 месяцев 2021 года Granta идет на первом месте по продажам (98,3 тыс. ед.). Пятерку дополняют Lada Vesta (93,1 тыс. ед.) c Kia Rio (70,2 тыс. ед.) и две модели Hyundai — кроссовер Creta (58,5 тыс. ед.) и седан Solaris (52,2 тыс. ед.).