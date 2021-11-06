Водитель Lexus обстрелял Mercedes на Дмитровском шоссе в Москве

В Москве на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Lexus обстрелял машину Mercedes. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает детали произошедшего и личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Асбесте (Свердловская область) неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога, лечившего пациентов с коронавирусом, а также корпус инфекционного отделения больницы №1.

Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. По предварительной информации, стрельбу мог открыть родственник умершего от коронавируса пациента.

В региональном МВД подтвердили факт стрельбы. По словам начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.