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Продажи автомобилей упали на 18,1% в октябре

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В октябре 2021 года продажи новых автомобилей в России упали на 18,1% или на 28 тыс. ед. по сравнению с октябрем прошлого года. Всего за месяц было реализовано 126,2 тыс. автомобилей, что на 6,7 тыс. ед. больше, чем в сентябре. Рынок снижается четвертый месяц подряд, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей с января по октябрь составили 1,3 млн ед., что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В пятерку самых популярных автомобилей в октябре вошли Lada Granta и Vesta (10,3 тыс. ед. и 7,3 тыс. ед. соответственно), Kia Rio (7 тыс. ед.) и две Hyundai — Solaris и Creta (5,3 тыс. ед. и 5,1 тыс. ед. соответственно).

В АЕБ рассказали, что с начала года общий объем продаж составил 845 автомобилей, это на 118% больше, чем за весь 2020 год. По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, благодаря развитию зарядной инфраструктуры и появлению новых моделей растущий сегмент электрокаров со временем могут занять модели местного производства. Однако этому способен помешать отказ от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, подчеркнул он.

«Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей. Поэтому наш Комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству», — отметил Штэрцель.

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