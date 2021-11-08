ГИБДД объявила дедлайн для замены покрышек на зимние

Московская Госавтоинспекция призвала водителей, которые не «переобули» свой автомобиль, не выезжать на дороги из-за ухудшения погодных условий 9 ноября.

«Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер, возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», — сообщила пресс-служба ГИБДД.

В ведомстве также посоветовали пешеходам замедлять шаг, приспускать капюшоны при переходе дороги, внимательно смотреть по сторонам и использовать световозвращающие элементы.

В столичном департаменте транспорта также посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте водителям, которые не успели сменить резину.

«Летняя резина жестче зимней по составу, и когда температура понижается, шины твердеют, что создает опасность на дороге», — отметили в дептрансе.