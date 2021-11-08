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На Украине резко упало производство автомобилей

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lada.ru

В октябре на украинских заводах было собрано на 58% автотранспортных средств меньше, чем год назад, при этом относительно предыдущего месяца выпуск упал на 68%, сообщает Укравтопром.

Всего во второй осенний месяц 2021 года на Украине собрали 292 ед. автотранспортных средств. Это худший показатель за весь год. Ближе всего к октябрю идет февраль, когда было собрано 503 машины. Лучшим стал май с 1004 единицами техники.

Отмечается, что наибольшее падение зафиксировано в части легковых автомобилей. За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых авто, это в три раза меньше, чем годом ранее. Выпуск коммерческих автомобилей без учета «АвтоКрАЗа» составил 3 ед. (на одну машину меньше относительно октября 2020-го). При этом производство автобусов увеличилось почти на 13% (87 ед.).

С января по октябрь на Украине выпустили 7002 автотранспортных средства, что на 85% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года: 6337 легковых автомобилей (+97%); 27 ед. коммерческого транспорта (-25%); 638 автобусов (+17%).

Ранее стало известно, какие автомобили на Украине самые популярные.

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