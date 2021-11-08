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Названы самые популярные в России кроссоверы в октябре

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Hyundai

В октябре 2021 года бестселлером российского рынка в сегменте SUV стал корейский кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце было реализовано 5 тыс. автомобилей, что на 1,6 тыс. меньше, чем в октябре прошлого года, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Второе место досталось японскому кроссоверу Toyota RAV4 с 3,5 тыс. проданными машинами. Тройку замкнул Renault Duster — 2,9 тыс. автомобилей. Далее расположились отечественная Lada Niva (2,6 тыс. ед.) и представители Японии: две модели Nissan — Qashqai и X-Trail (по 2,2 тыс. ед.), — и Mitsubishi Outlander (1,9 тыс. ед.).

В топ-25 самых продаваемых автомобилей в России из числа SUV также вошли УАЗ «Патриот», Chery Tiggo 7 Pro и Mazda CX-5 (у всех трех по 1,8 тыс. ед.). Замыкают список Chery Tiggo 4 и Kia Sportage (по 1,7 тыс. ед.), Hyundai Tucson и Haval Jolion (по 1,5 тыс. ед.).

Ранее «Газета.Ru» провела тест-драйв Hyundai Creta второго поколения и выясняла, стоит ли новая машина своих денег.

Продажи новых автомобилей в России в прошлом месяце упали на 18,1% (или на 28 тыс. ед.) по сравнению с октябрем прошлого года.

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