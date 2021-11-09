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Новый российский бронеавтомобиль «ВПК-Урал» показали на видео

Оборонное предприятие «Военно-промышленная компания» (ВПК) опубликовало в Facebook видео с многоцелевым бронеавтомобилем «ВПК-Урал» и рассказало об особенностях модели.

Полноприводный броневик может стать базой для создания линейки различных автомобилей: к примеру, командно-штабной (с установленным оборудованием связи и радиоэлектронной борьбы), или, благодаря большому заброневому объему, военной скорой помощи для эвакуации раненых.

«ВПК-Урал» оснащается дизельным мотором «ЯМЗ-536» мощностью 360 л. с., который сочетается с автоматической трансмиссией. На шоссе броневик массой 14,5 тонны способен разгоняться до 100 км/ч. Длина пикапа составляет 6500 мм, ширина — 2 550 мм, высота — 2 800 мм. Дорожный просвет равен 400 мм.

Отмечается, что в конструкции автомобиля используются узлы и агрегаты серийного производства, которые хорошо показали себя в ходе долгой эксплуатации армейских автомобилей, это существенно снижает их стоимость.

Ранее стало известно, что новейшими российскими бронемашинами заинтересовались в Латинской Америке.

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