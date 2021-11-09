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Инспекторы ДПС не принимают автомобильные QR-коды

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ГИБДД

Не все инспекторы ДПС принимают документы на машину в электронном виде, несмотря на эксперимент, который был запущен Минцифры России совместно с ГИБДД в сентябре этого года. «Газете.Ru» стало известно, что полицейские смутно представляют себе функционал приложения и продолжают работать по старинке, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования.

В течение последней недели корреспондент «Газеты.Ru» опросил инспекторов ДПС ГИБДД Москвы и Московской области и выяснил, что они отказываются принять при проверке документов свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) в электронном виде.

«Ничего для сканирования этих QR-кодов нам не выдавали. В электронном виде сейчас выдают ПТС, есть электронная страховка – но и ее лучше всего распечатать и на всякий случай возить с собой», — посоветовал один из инспекторов столичной ДПС.

Некоторые пользователи мобильного приложения «Госуслуги Авто», в котором хранятся данные цифровой копии СТС, после встречи с автоинспекторами жаловались на аналогичную проблему. Тем не менее, в Минцифры заверили, что возможность проверки документов в электронном формате есть у ДПС по всей стране. По словам экспертов, ожидать широкого применения автомобильных QR-кодов не стоит, пока их работу не утвердят на нормативном уровне. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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