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«АвтоВАЗ» может отказаться от пятидверной Lada Niva

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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» прекратит выпуск пятидверной Lada Niva Legend в январе 2022 года. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на производственный план предприятия.

Ранее сообщалось, что сборку модели планировалось завершить еще в ноябре 2021 года, однако выпуск пришлось продлить до конца года из-за большого количества неисполненных дилерских заявок. Предполагается, что экземпляры пятидверной Niva Legend можно будет увидеть на конвейере и в январе, но лишь в том случае, если раньше не получится выработать все ранее сваренные кузова.

На «АвтоВАЗе» не подтверждали, но и не опровергали информацию о прекращении производства классической пятидверной Niva. «Сообщим, если решение будет принято», — ответил директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в октябре на вопрос «Газеты.Ru» о снятии модели с производства.

Таким образом, в случае отказа от модели у «АвтоВАЗа» останутся только две модели Niva — трехдверная Legend и Travel (бывшая Chevrolet Niva, у которой сменился логотип и дизайн передней части).

На сайте отечественной марки длиннобазная Niva Legend присутствует в линейке Lada, цены на нее стартуют с 748 тыс. руб.

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