В России на 36% выросло число ДТП c машинами каршеринга

В России резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием машин каршеринга. Об этом свидетельствует статистика аварийности за 9 месяцев 2021 года, подготовленная ГИБДД России по запросу «Газеты.Ru».

Всего за указанный период в РФ зафиксировано 652 аварии с участием транспортных средств, находящихся в краткосрочной аренде. Это на 35,8% больше, чем за первые девять месяцев 2020 года. В авариях с каршерингом 831 человек получил травмы (+41,8% относительно прошлого года), 45 человек погибли (+136,8 %).

Существенно выросло и количество ДТП с лицами, использующими средства индивидуальной мобильности с электродвигателем. Аварий стало больше на 51,3% — в статистике значатся 416 ДТП. Эти происшествия привели к ранению 438 граждан (+51,6%) и десяти погибшим (+150%).

Также в МВД привели данные по другим видам ДТП. Пьяные водители поучаствовали в 8,7 тыс. авариях, за этот год число происшествий с нетрезвыми автомобилистами снизилось на 28%. Количество раненых, как и погибших, тоже уменьшилось — на 27,5% и 34,4% соответственно (11,5 тыс. получили увечья и 2,2 тыс. скончались).

В 2,5 тыс. авариях с участием машин такси (на 4,6% меньше прошлого года) было ранено 3169 (-7,2%) человек, 101 (-27,3 %) погиб. С транспортными средствами, у которых выявили технические неисправности, произошло 5,6 тыс. ДТП (+1,5%) — ранены 7,6 тыс. (+1%), 882 погибли (+7,8%).

Больше 24 тыс. происшествий связано с наездом на пешеходов, подобных инцидентов в этом году стало меньше почти на 10%. Травмы получили 22,7 тыс. человек, 2,4 тыс. погибли (-8,9% и -16,6% соответственно). Аварий с участием детей стало меньше на 4,2% (12,2 тыс.), в них были ранены почти 13,4 тыс. человек (-4,5%) и 442 (+7,4 %) погибли.