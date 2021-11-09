Законопроект об отмене обязательного техосмотра приняли в первом чтении

Госдума рассмотрела закон об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта и приняла его в первом чтении, передают в сообществе «Синие Ведерки».

Согласно новому закону, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, а также используются в личных целях. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях для перевозки пассажиров, она по-прежнему будет обязательной.

Проходить техосмотр придется при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины, которая старше четырех лет.

По официальным данным, сейчас в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. Из них 27 млн машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.

Ранее автоэксперт Моржаретто оценил законопроект об отмене обязательного техосмотра.