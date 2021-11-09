В Москве появился самый безопасный пешеходный переход

В Москве с апреля по июль тестировали пешеходный переход будущего, который может снизить вероятность ДТП с пешеходом и помочь увеличить среднюю скорость машин, рассказали в столичном департаменте транспорта. Переход под названием iCrosswalk стал проектом акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы».

По данным дептранса, результатом пилотного проекта стало снижение вероятности аварий с пешеходами на 82%, средняя скорость автомобилей увеличилась на 27%, а время ожидания человека у перехода снизилось на 30%. Тестирование системы, которая способна определять взрослых людей, детей и домашних животных, проходило на Болотниковой улице на юго-западе столицы.

При приближении пешехода к переходу система считывает траекторию человека. Если он собирается перейти дорогу, включаются сигнальные элементы, информационное табло с надписью «Пропустите пешехода» и прожекторы зоны освещения. Вместе с этим в круглосуточном режиме работают односекционный желтый светофор и светодиодные дорожные знаки, а в вечернее время включается проекция дорожной разметки. Все это нужно для того, чтобы акцентировать внимание водителя.

Также система способна считать количество пешеходов и машин с разбивкой по времени суток и направлению движения. В департаменте отметили, что это может помочь при аналитике дорожного движения.