Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02
Слуцкая: подруг в спорте нет 00:59

В Москве появился самый безопасный пешеходный переход

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В Москве с апреля по июль тестировали пешеходный переход будущего, который может снизить вероятность ДТП с пешеходом и помочь увеличить среднюю скорость машин, рассказали в столичном департаменте транспорта. Переход под названием iCrosswalk стал проектом акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы».

По данным дептранса, результатом пилотного проекта стало снижение вероятности аварий с пешеходами на 82%, средняя скорость автомобилей увеличилась на 27%, а время ожидания человека у перехода снизилось на 30%. Тестирование системы, которая способна определять взрослых людей, детей и домашних животных, проходило на Болотниковой улице на юго-западе столицы.

При приближении пешехода к переходу система считывает траекторию человека. Если он собирается перейти дорогу, включаются сигнальные элементы, информационное табло с надписью «Пропустите пешехода» и прожекторы зоны освещения. Вместе с этим в круглосуточном режиме работают односекционный желтый светофор и светодиодные дорожные знаки, а в вечернее время включается проекция дорожной разметки. Все это нужно для того, чтобы акцентировать внимание водителя.

Также система способна считать количество пешеходов и машин с разбивкой по времени суток и направлению движения. В департаменте отметили, что это может помочь при аналитике дорожного движения.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+