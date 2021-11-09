Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02
Слуцкая: подруг в спорте нет 00:59

Skoda показала салон нового седана Slavia

close
100%
Skoda

Компания Skoda показала рисунок салона нового седана Slavia, передают «Автоновости дня». Презентация модели, которая создана специально для индийского рынка, состоится 18 ноября, позже она может дебютировать и в других странах.

Отмечается, что салон Skoda Slavia сильно похож на интерьер модели Rapid, которая сейчас продается в России. Он отличается иными материалами отделки, круглыми боковыми воздуховодами и другим дизайном торпедо.

close
100%
Skoda

Модель получила многоугольную решетку радиатора с вертикальными ламелями и узкой светодиодной оптикой. Седан предложат с двумя бензиновыми моторами TSI: 1,0-литровым мощностью 115 л.с. и 1,5-литровым двигателем, который выдает 150 л.с. Первый агрегат сочетается с механикой и 6-диапазонным «автоматом», а второй — с механикой и 7-ступенчатым «роботом». Это вторая модель, разработанная для Индии после компактного кроссовера Kushaq. Они базируются на модульной платформе MQB, адаптированной для местного рынка.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia вошла в список самых популярных иномарок отечественной сборки.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+