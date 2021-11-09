Депутат Нилов рассказал, сколько зарабатывают станции техосмотра

Станции техосмотра, которые не проверяют автомобили должным образом и выдают все нужные документы, ежегодно собирают с водителей миллиарды рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Нилов напомнил, как несколько лет назад в ходе поездки в Смоленскую область посетил станцию, где выдаются диагностические карты. Ее сотрудники жаловались, что не справляются с недобросовестной конкуренцией из-за огромного количества «фейковых» станций техосмотра, где нет ни сотрудников, ни оборудования.

«Фикция! Но бланки имеют и выдают. И собирают миллиарды, порядка 50 миллиардов ежегодно с автомобилистов!» — написал парламентарий.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра приняли в первом чтении 9 ноября. Один из его авторов рассказал о последствиях введения закона.