Очевидец рассказал о массовом ДТП на Новорижском шоссе: «были на летней резине»

На Новорижском шоссе в Москве столкнулось не менее четырех десятков автомобилей, рассказал «Газете.Ru» очевидец аварии Виктор.

«Мы проезжали мимо ДТП в районе 8 утра и насчитали 47 авто. Стояли инспекторы ГИБДД и скорая помощь. Какие-то автомобили были сильно повреждены, а какие-то незначительно», — сообщил очевидец.

Виктор предположил, что спровоцировать массовое ДТП могла гололедица на дороге — некоторые водители уже поспешили «переобуть» свои автомобили на летнюю резину.

«Шоссе было нечищеное, и когда мы стояли в пробке, видели авто на летней резине. Делать выводы должны инспекторы ГИБДД. Мое мнение, что кто-то спешил, возможно, занесло, и в большом потоке такое случилось», — сказал Виктор.

Ранее СМИ сообщили, что в Истринском районе на 45-м километре трассы М9 по направлению в Москву произошло ДТП с участием двадцати машин. По данным МВД, пострадавших в результате инцидента нет. Помятые и разбитые машины стоят вдоль обочины дороги на протяжении километра.