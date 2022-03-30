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В России предложили ввести скидку на отечественные авто

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В России бизнес предложил параметры для возобновления скидок на приобретение отечественных автомобилей, пишут «Известия».

Речь идет о госпрограмме их утилизации, которая действовала в 2010–2018 годах. По этой программе граждане могли получить дисконт при покупке новой машины, сдав в переработку старую.

Издание сообщает, что соответствующее предложение в Минпромторг РФ направила Ассоциация НСРО «Руслом.ком». По словам директора организации Виктора Ковшевного, необходимо увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Также он указал, что следует создать реестр утилизаторов машин на Госуслугах, предусмотреть возможность переработки различными способами: через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации.

Кроме того, Ковшевный отметил, что компании, которые занимаются переработкой транспортных средств, должны обладать лицензией на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. Его отсутствие усложнит снятие авто с регистрации.

«Ассоциация считает возможным рассмотреть дополнительные штрафы за подделку такого свидетельства, его выдачу с заведомо ложной информацией, а также за предоставление такого документа при отсутствии лицензии на право обращения с опасными отходами», — сказал он.

Как заявили в Минпромторге, обращение ассоциации пока не поступило в ведомство.

Ранее стало известно, что российские Минэкономразвития и Минпромторг договорились о размере и условиях скидки для покупателей электромобилей.

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