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Renault может отдать свою долю в «АвтоВАЗе»

Bloomberg: Renault изучает возможность передачи своей доли в «АвтоВАЗе» российскому инвестору

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РИА «Новости»

Французский автопроизводитель Renault изучает возможность передачи прав собственности на свою долю в «АвтоВАЗе» инвестору из России, передает ТАСС, ссылаясь на Bloomberg.

Как рассказали источники зарубежного агентства, этот шаг позволит компании из Франции освободиться от юридических обязательств перед российским предприятием. По их словам, никаких решений пока еще не приняли, могут возникнуть и другие варианты.

Ранее генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что уход автоконцерна из России создаст для Renault «очень сложную ситуацию».

23 марта компания Renault объявила об остановке работы своего завода в Москве. Компания ожидает значительное снижение операционной прибыли и денежного потока, а также рассматривает неденежное списание убытков в размере 2,2 млрд евро, которые отразят потенциальные затраты на приостановку бизнеса в России.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Франции по видеосвязи и призвал французские компании покинуть РФ на фоне военной операции на Украине.

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