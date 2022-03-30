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Япония запретила поставлять в Россию автомобили дороже $49 тысяч

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Jae C. Hong/AP

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уточнило, что запрет на экспорт из Японии в Россию предметов роскоши коснется новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС.

Под запрет попали мотоциклы стоимостью выше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.), рояли дороже 200 тыс. иен ($1,6 тыс.), снаряжение для занятия дайвингом и лыжным спортом, головные уборы (кроме защитных касок) ценой более 100 тыс. иен ($822).

Япония также запретила экспорт в Россию ноутбуков, алкогольных напитков, табачных изделий, ювелирных изделий, парфюмерии и косметики, которые стоят более 40 тыс. иен ($326).

Ранее сообщалось, что Япония с 5 апреля введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе премиальных автомобилей и украшений.

Последний по времени пакет санкций Японии против России был введен в пятницу, 25 марта. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о введении ограничительных мер против еще 25 россиян и 81 организации.

Глава ведомства добавил, что японские власти будут внимательно следить за «побочным влиянием» санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и финансовые рынки, а также принимать шаги в координации со странами G7 и международным сообществом.

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