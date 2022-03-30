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Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

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Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения (ПДД), разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Отказать в удовлетворении иска», — поясняется в карточке дела, в рамках которого истец оспаривал пункт ПДД.

В обоснование своих требований истец утверждал, что к категории транспортных средств надо относить только те средства передвижения, для управления которыми необходимы водительские права.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. Тем не менее электросамокаты можно отнести к транспортным средствам из-за скорости перемещения.

Решение суда еще не вступило в силу и его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее появилось информация, что спрос на электросамокаты в России вырос на 235%.

Также осенью МВД России называло число ДТП с участием электросамокатов.

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