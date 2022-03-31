Стало известно, как подорожал полис ОСАГО в 2022 году

В феврале этого года средняя стоимость полиса ОСАГО выросла на 1%, а в марте — на 5%, сообщили «Газете.Ru» эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

В Москве средняя стоимость полиса обязательной «автогражданки» в марте составила 7237 рублей. В Новосибирске — 6736 рублей, в Санкт-Петербурге — 6652 рубля, в Нижнем Новгороде — 6260 рублей, а в Воронеже — 4933 рубля.

Продажи полисов ОСАГО в феврале выросли на 61%, в марте рост составил 119% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего полисы ОСАГО покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.

Также в феврале-марте 2022 года продажи полисов каско выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние недели марта средняя стоимость такого вида страхования повысилась на 30–40%. Эксперты сервиса связывают рост продаж с усложнением ситуации на рынке автозапчастей, а увеличение цен — с переоценкой стоимости машин.

Полисы каско чаще всего покупали в Москве (средняя цена — 36 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (34,8 тыс. рублей) и Московской области (34,3 тыс. рублей).

Уже с апреля ОСАГО подскочит в цене в четыре раза для водителей, которые попадут по своей вине в аварию три раза за год, выяснила «Газета.Ru».