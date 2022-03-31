Концерн Stellantis приостанавливает сборку автомобилей на заводе в Калуге из-за нехватки комплектующих

Глава концерна Stellantis Карлос Таварес заявил, что производство автомобилей на российском заводе в Калуге будет приостановлено из-за перебоев с поставками.

«Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить деятельность из-за нехватки комплектующих», — приводит его слова BFMTV.

Таверес добавил, что концерну приходится соблюдать введенные Европой против России санкции.

Компания Stellantis владеет 14 брендами, в том числе Opel и Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Jeep. Завод «ПСМА Рус» в Калуге является единственным в России, где собираются комплектующие для автомобилей из концерна.

В начале марта автопроизводитель приостановил весь экспорт и импорт автомобилей в Россию. Также сообщалось, что Stellantis переносит производство фургонов из России в Западную Европу и прекращает инвестировать в страну.