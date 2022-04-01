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Подсчитано, насколько новые автомобили в России подорожали за месяц

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Стоимость новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2022 года увеличилась в среднем на 35-45% по сравнению с февралем, подсчитало аналитическое агентство «Автостат» в ходе мониторинга сайтов автопроизводителей.

Повышение цен отмечено у 26 марок, представленных на российском рынке. В частности, рекомендованные розничные цены на автомобили Kia увеличились в марте на 24-39% в зависимости от модели. Машины Mitsubishi подорожали в среднем на 42%, китайские Chery и Cheryexeed — на 45%.

Более скромный рост цен демонстрируют Subaru (+25%), Mazda (+35%) и Honda — единственный в ее линейке кроссовер CR-V прибавил в цене 30%.

В начале прошедшего месяца автомобили Citroen и Nissan подорожали на 35%, Renault — на 38%.

В частности, согласно актуальному прайс-листу французского автопроизводителя, самый доступный седан Renault Logan предлагается в России минимум за 1 124 000 руб.

Ранее стало известно, как в 2022 году изменилась стоимость полисов ОСАГО.

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