В России заканчиваются запасы новых автомобилей на складах

В России подходят к концу запасы новых автомобилей зарубежных марок на заводских складах, рассказывает портал Autonews, который опубликовал фоторепортаж опустевших площадок в Санкт-Петербурге.

Площадка готовой продукции фабрики Toyota в Шушарах оказалась пустой, хотя она вмещает около 2 тыс. автомобилей и в прежние времена регулярно была полностью заполнена.

Аналогичная ситуация наблюдается на заводе Nissan (вмещает 4-5 тыс. машин) и фабрике концерна Hyundai (на площадке можно разместить 3,5 тыс. авто). Заводы этих трех автопроизводителей простаивают.

В больших терминалах-накопителях общей емкостью более 20 тыс. автомобилей тоже практически отсутствуют машины, говорится в заметке. Речь идет о логопарке «Осиновая роща», терминалах «Северные ворота» и «Рольф-Петролеспорт».

«Новые автомобили в России действительно заканчиваются. Если их не осталось в накопителях даже такого крупного рынка, как Санкт-Петербург, — вероятно, не осталось нигде, кроме столичного региона», — отмечается в публикации.

Ранее «Автоновости дня» перечислили автомобили, на которые могут разрешить тратить маткапитал.