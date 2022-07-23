Автоэксперт дал совет, как побороть страх перед вождением автомобиля

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм» способы борьбы с автофобией — страхом вождения автомобиля.

По его словам, в первую очередь необходимо выяснить, чем вызван подобный страх. Одной из самых распространенных причин является нехватка опыта.

«Возможно, это связано с тем, что вы испытываете проблемы с парковкой или выездом со двора, поскольку сталкиваетесь с маневрированием в узких пространствах, а габариты автомобиля не чувствуете в должной мере», — предположил Васильев.

В этом случае эксперт рекомендовал пойти на курсы повышения водительского мастерства или попробовать водить автомобиль с опытным водителем в качестве штурмана, который будет подстраховывать водителя.

В случае, если страх вызван предыдущим неприятным опытом или аварией, то имеет смысл тратится к профессиональному психологу.

Ранее россияне рассказали, что их раздражает в других водителях на дорогах.