В России назвали срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей

Руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский в беседе с агентством «Прайм» заявил, что почти во всех автосервисах России наблюдается дефицит комплектующих.

По его словам, параллельный импорт пока работает не в полную силу. Как указал эксперт, в страну завозят только 10-15% запчастей, нужных для российского рынка. В связи с этим увеличивается доля неоригинальных запчастей (по состоянию на середину июля рост составил от 20% до 50%), а также запчастей, бывших в употреблении, продолжил он.

«Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом», — отметил специалист.

Согласно его оценкам, больше всего ощущается нехватка деталей двигателей (нехватка 65% из привычных объемов), моторных масел (50%), а также свечей зажигания (40%).

Иванский также выразил мнение, что ситуация с наличием автозапчастей вряд ли изменится до следующего года.

Ранее сообщалось, что у дилеров Lexus в Москве есть серьезные проблемы с запчастями и расходными материалами.